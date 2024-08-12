Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем военно-воздушных сил

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский обратились к горожанам в День военно-воздушных сил, об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Смольного и Telegram-канале Бельского.

Как отметил Беглов, российские летчики отличились особым мужеством, героизмом, доблестью и бесстрашием. Он вспомнил знаменитых российских летчиков Валерия Чкалова, Ивана Кожелубу и Александра Покрышкина.

Также Беглов отметил мужество летчиков во время блокады Ленинграда в операции "Январский гром". Кроме этого, он вспомнил военных летчиков в горячих точках, например, в Сирии и Афганистане.

"Мы уверены в мужестве и профессионализме воинов-лётчиков, в таланте авиаконструкторов и всех авиационных специалистов, в их готовности защитить Родину", – сказал Беглов.

Бельский также поздравил летчиков и ветеранов ВВС. По мнению спикера, военная авиация считается элитой российских вооруженных сил. Он отметил, что представители ВВС являются профессионалами и охраняют безопасность страны.

"Здесь нет случайных людей. Только мудрые, сильные, волевые, преданные своему делу и Отечеству бойцы", – сказал Бельский.

В конце Беглов и Бельский пожелали летчикам и ветеранам ВВС здоровья, благополучия и побед во имя России.

Фото: ЗАКС.Ру