С 12 по 18 августа в Петербурге пройдет 20 гидравлических испытаний

В Петербурге с 12 по 18 августа проведут 20 гидравлических испытаний, об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Больше всех испытаний, как обычно, проведет ООО "Петербургтеплоэнерго" – их будет всего восемь. Они охватят три района Петербурга: Центральный, Курортный и Петроградский.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет за неделю три испытания сетей в Московском, Фрунзенском и Невском районах. Еще семь испытаний проведет ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в Выборгском, Красносельском, Красногвардейском, Пететроградском, Московском и Невском районах.

Меньше всего проверок будет у ГУП "ТЭК СПб" – всего лишь две. Они пройдут в Красносельском и Невском районах.

В общей сложности проверок будет 20. Специалисты проводят гидравлические испытания, чтобы выявить ненадежные участки труб и заменить их перед проведением отопительного сезона. Для этого температуру в трубах снижают до 40 градусов.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга