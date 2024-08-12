В доме на Гороховой обрушилось межэтажное перекрытие

В жилом доме на Гороховой улице, 46 в Петербурге обрушилось межэтажное перекрытие во время проводимого ремонта, об этом 11 августа написали в Telegram-канале администрации Центрального района города.

По предварительным данным, причиной обрушения стал ремонт одной из квартир дома. Перекрытие рухнуло между четвертым этажом и чердаком. Уточняется, что пострадавших в результате произошедшего нет.

На место прибыл врио главы администрации Центрального района Александр Векслер. Он оценил обрушение и скоординировал работу служб.

Также на месте работали сотрудники ООО "Жилкомсервис №2 Центрального района" и представители МЧС.

Фото: Telegram-канал администрации Центрального района Петербурга