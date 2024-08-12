Беглов возложил цветы к мемориалу морякам подводной лодки "Курск"

В Петербурге вспоминают трагедию подводной лодки "Курск", где 24 года назад погибли подводники, об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к мемориалу на Серафимовском кладбище, где похоронены 32 моряка. Градоначальник отметил, что многие подводники "Курска" жили или учились в Петербурге.

"Гибель подводного ракетного крейсера "Курск" стала трагедией для всей страны. Мы все тогда следили за новостями и надеялись на чудо. Моряки выполнили свой долг до конца. Трагедия "Курска" и подвиг его экипажа никогда не будут забыты", – сказал Беглов.

Трагедия произошла 12 августа 2000 года. Атомная подлодка "Курск" затонула во время учений Северного флота в Баренцевом море. Все 118 членов экипажа погибли.

Фото: пресс-служба Смольного