Смольный отпразднует День инвалидов и День Героев за 16,9 млн рублей

Комитет по культуре запланировал празднование в декабре 2024 года Международного дня инвалидов и Дня Героев Отечества, следует из данных на портале госзакупок. Совокупная максимальная стоимость контрактов составляет 16,9 млн рублей.

Заявки появились на сайте госзакупок 9 августа. Начальная стоимость контракта на празднование Дня Героев составляет 8,9 млн рублей, для второй закупки она равняется восьми миллионам рублей.

Согласно описанию объекта закупки, отмечать День Героев планируют в одном из концертных залов, театров или на выставочной площадке с вместимостью партера не менее 600 мест. Организатор должен составить сценарий празднования и обеспечить работу режиссерско-постановочной и административно-технической групп. Вести мероприятие должны будут двое опытных ведущих, один из которых имеет звание заслуженного артиста России. Помимо этого, предусмотрено участие музыкального коллектива "для создания праздничного настроения на встрече гостей мероприятия" и выступления солистов музыкальных театров, профессионального хореографического и фолк-коллективов, а также оркестра в составе не менее 30 музыкантов.

Для почетных гостей предусмотрено вручение не менее 20 букетов из живых цветов.

День инвалидов собираются отмечать на концертно-спортивной площадке вместимостью партера не менее одной тысячи человек. В партере должна быть возможность размещения не менее 200 человек на инвалидных колясках. Вести мероприятие должен опытный ведущий. Предполагается выступление профессионального музыкального коллектива, солистов театральных коллективов и эстрадно-симфонического оркестра в составе не менее 40 музыкантов. Кроме того, выступать перед гостями должны будут ансамбль жестовой песни и ансамбль спортивного танца на колясках.

День инвалидов отмечается 3 декабря, День Героев Отечества — 9 декабря. Празднование обеих памятных дат должно состояться в первой половине месяца.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру