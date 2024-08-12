ФСИН проверит колонию в Мордовии после крупного застолья

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проверит проведение крупного застолья в одной из мордовских колоний, об этом 12 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее издание "Известия" рассказало в учреждении провели крупное застолье и показало фото с камер видеонаблюдения. Помимо ФСИН, застольем заинтересовалась и прокуратура республики.

По данным "Известий", предположительно, учреждение на снимке – колония №7 в Зубово-Полянском районе Мордовии. Участниками пиршества стали не менее 40 человек. Уточняется, что в колониях подобного режима устраивать подобное невозможно.

В прокуратуре заявили, что в случае нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: ЗАКС.Ру