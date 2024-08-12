Федосеев заподозрил муниципала из Литейного округа в порче своих плакатов

На выходных кандидат в депутаты МО "Литейный округ" Савва Федосеев пожаловался в социальных сетях ,что его агитационные плакаты снимают неизвестные. Одного из них запечатлела камера видеонаблюдения у книжной лавки "Листва", в которой Федосеев работает. Кандидат с товарищами полагают, что на кадрах может быть запечатлен его конкурент на выборах.

Видеозапись, на которой немолодой мужчина срывает со стены плакат с портретом лидера петербургского отделения движения "Общество.Будущее", была сделана в конце рабочей недели, примерно 9 августа. Федосеев вместе с соратниками, опросив знакомых и проверив неизвестного через сервисы распознавания лиц предположили, что человек на записи похож на работника местной администрации МО "Литейный округ". Два депутата совета МО ЗАКС.Ру, что человек на видео "очень похож" на работника их муниципалитета.

Человек, похожий на мужчину на записи, давно работает с муниципалами из Литейного округа и был депутатом совета двух созывов. На предыдущих выборах он предпринимал попытку избраться, однако не смог собрать достаточного числа голосов. Сейчас он трудоустроен на административной должности в муниципальном совете и тоже баллотируется в том же округе, что и Федосеев. Связаться с главой МО Павлом Дайняком, чтобы спросить, узнает ли он на кадрах возможного коллегу, корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось. На сообщение он тоже не ответил (но прочитал).

Федосеев рассказал ЗАКС.Ру, что вся его агитация была согласована в территориальном избиркоме. Он пока не решил, как будет реагировать на порчу его плакатов. Отметим, действующим законодательством установлена ответственность за уничтожение агитационных материалов (ст. 5.14 КоАП). За это может грозить штраф от 500 до 1000 рублей.

Муниципальные выборы пройдут в МО "Литейный округ" с 6 по 8 сентября. В эти же дни голосование пройдет еще в 109 муниципальных образованиях одновременно с выборами губернатора и дополнительными выборами в Заксобрание.

Константин Леньков