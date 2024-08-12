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Новости 16:16

К выборам ГАТИ проверит чистоту фасадов зданий с избирательными участками

фото ЗакС политика К выборам ГАТИ проверит чистоту фасадов зданий с избирательными участками

За две недели до выборов государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) проверит чистоту фасадов зданий, где будут располагаться избирательные участки, и прилегающих территорий. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

По данным ведомства, ответственные за содержание зданий должны будут очистить фасады от графических изображений и проверить состояние прилегающей территории, а после добавить фотографии в систему "Объекты городской среды Петербурга". Если специалисты ГАТИ найдут нарушения, их надо будет устранить. Уборку проведут в 821 здании.

Начальник ГАТИ Алексей Геращенко подчеркнул, что процесс контроля за содержанием городского имущества и его состояния максимально цифровизирован, что "позволяет выполнять общегородские задачи в сжатые сроки и с высокой продуктивностью".

"К 27 августа все здания и территории из поручения должны быть готовы  к проведению важного для всех жителей события – Единого дня голосования 8 сентября 2024 года", — говорится в сообщении.

Напомним, что с 6 по 8 сентября в Петербурге пройдут губернаторские и муниципальные выборы и довыборы в Заксобрание по 18-му округу.

фото ЗАКС.Ру


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