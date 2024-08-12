Смольный ожидает увеличения турпотока до 670 тысяч иностранцев в 2027 году

Петербургский комитет по экономической политике опубликовал для общественного обсуждения прогноз социально-экономического развития на 2025 и плановый период 2026-2027 годов. Из выложенного на сайте Смольного документа следует, что чиновники рассчитывают на увеличение туристического потока в ближайшие годы и ожидают увеличения продолжительности жизни и роста городского населения.

Прогноз рассчитан в базовом и консервативном вариантах. Первый из них предполагает "устойчиво стабильное" развитие экономики города в ближайшие годы за счет взаимодействия с дружественными странами и активной государственной политики в экономической сфере. Консервативный вариант исходя из ожиданий инерционного развития с учетом внутренних и внешних рисков.

По итогам 2023 года среднегодовая численность жителей Петербурга составила почти 5,6 млн человек. Чиновники ожидают, что по итогам 2027 года горожан станет больше. Консервативный сценарий предусматривает рост населения на 22,7 тысячи человек, базовый — на 27,6 тысячи человек. Продолжительность жизни при рождении увеличится до 77,2 лет по базовому и 77,1 лет по консервативному сценарию. По итогам 2023 года этот показатель составлял 76,6 лет. Коэффициент рождаемости составит 9,8 или же 9,4 младенцев в пересчете на одну тысячу человек, при этом в 2023 году он равнялся 8,6 детей на тысячу жителей.

Суммарная смертность, наоборот, должна несколько снизиться. Если в прошлом году на тысячу жителей приходилось 10,7 смертей, то в 2027 году, как предполагается, она уменьшится до 10,63-10,66 смертей на тысячу горожан.

Предполагается, что в ближайшие три года миграционный прирост увеличится с 9,8 человек на тысячу жителей до 16,8-17,2 человека на аналогичное значение.

Валовой региональный продукт также должен вырасти, прогнозируют в Смольном. Если по итогам 2023 года он составил 12,2 трлн рублей, то в 2027 году должен будет оказаться на уровне 16,5-16,8 трлн рублей. Ожидается, что обрабатывающие производства отгрузят товаров на 5,8 трлн рублей по консервативному или же на 6 трлн рублей по базовому варианту. Строители должны будут выполнить работы на 752-775 млрд рублей, оборот розничной торговли составит 3,6-3,7 трлн рублей. Инвестиции в основной капитал предприятий составят 1,8-1,9 трлн рублей, рассчитывают чиновники.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в ближайшие три года должна будет вырасти до 132-138 тысяч рублей, следует из прогноза Смольного. Согласно документу, в 2023 году она равнялась 96,2 тысячам рублей. При этом среднемесячная начисленная зарплата в сфере общего образования должна будет вырасти до 107-110 тысяч рублей в 2027 году, а для учителей она составит 110-113 тысяч рублей. В прошлом году эти показатели равнялись 77,4 тысячам и 82 тысячам рублей соответственно.

Наконец, в Смольном также рассчитывают на увеличение туристического потока в Петербург. В 2027 году город должны будут посетить 665-670 тысяч иностранцев и 9,2-9,3 млн жителей других российских регионов. По итогам прошлого года в Северной столице побывали 574 тысячи иностранцев и 8,8 млн россиян.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру