Владелец "Охотничьего домика" будет обязан провести противоаварийные работы

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск КГИОП и обязал компанию "Картман и Брофловски" провести противоаварийные работы в "Охотничьем домике" в Удельном парке. На это 12 августа обратило внимание издание "Деловой Петербург".

Кроме того, по решению суда "РЖД" должны провести реставрацию железнодорожного моста в течение в двух лет с момента вступления в силу решения суда. Также за этот же срок компания "Картман и Брофловски" должна отремонтировать "Охотничий домик".

По данным "Делового Петербурга", учредителями компании являются Антон Хилинский и Игорь Кравчук. Их компания приобрела в мае 2022 года "Охотничий домик" за 22,3 млн рублей — такова была рыночная оценка здания, пишет издание со ссылкой на комитет имущественных отношений.

В КГИОП сообщают, что специалисты обследовали ресторан в 2020 году и установили, что здание находится в неудовлетворительном состоянии. В 2023 году комитет повторно осмотрел "Охотничий домик", но работы, предусмотренные охранным обязательством, так и не были проведены. Поэтому КГИОП обратился с иском в арбитражный суд.

Согласно информации Citywalls, в 1958 году на территории Удельного парка открыли ресторан "Лесной". В здании в стиле сталинского неоклассицизма разместились два зала вместимостью в 80 человек. Ресторан проработал до начала 2000-х годов, сменив название на "Охотничий домик". В 2008 году в здании началась реконструкция, а в 2010 году произошел сильный пожар.

фото ЗАКС.Ру