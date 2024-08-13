ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:16

В Петербурге температура повысится до +21 градуса

фото ЗакС политика В Петербурге температура повысится до +21 градуса

Кратковременные дожди пройдут лишь местами, а температура в Петербурге повысится до +21 градуса. Об этом 13 августа сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. 

По словам синоптика, сегодня влияние тыловой части ушедшего циклона на погоду Петербурга будет ослабевать. Поэтому облаков станет меньше.

Атмосферное давление начнет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В среду 14 августа ожидается малооблачная погода и повышение температура до +23-25 градусов.

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама