В Петербурге температура повысится до +21 градуса

Кратковременные дожди пройдут лишь местами, а температура в Петербурге повысится до +21 градуса. Об этом 13 августа сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, сегодня влияние тыловой части ушедшего циклона на погоду Петербурга будет ослабевать. Поэтому облаков станет меньше.

Атмосферное давление начнет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В среду 14 августа ожидается малооблачная погода и повышение температура до +23-25 градусов.

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