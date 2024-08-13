СК проводит проверку из-за выставленных во двор Невского старинных витрин

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке из-за жалоб на возможное уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (ст. 243 УК РФ). Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне градозащитники сообщали, что во дворе здания Азовского коммерческого банка на Невском проспекте заметили вероятные элементы исторического интерьера — деревянные витрины и обшивки стен из дуба и шпона красного дерева. Активисты написали заявление в полицию и обратились в КГИОП за разъяснениями.

Представитель собственника здания рассказал изданию MR7, что "эти створки не представляют особой ценности, к зданию не относятся". Он отметил, что деревянные элементы "планируют переместить с одного склада на другой", а лежат они на улице, так как "грузчики их не донесли".

Издание со ссылкой на градозащитников отмечает, что створки уже повредили во время выноса из здания — на них заметны сколы и трещины.

В Telegram-канале Следственного комитета 13 августа сообщили, что региональное управление ведомства проводит проверку по ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Бастрыкин ожидает доклада и.о. руководителя СК по Петербургу о ходе мероприятий.

Здание в стиле ранний классицизм было построено в 1783 году. Затем в 1895 году участок приобрел Азовский коммерческий банк. Также там работало правление Азовского пароходства. В советское время здание продолжало оставаться банковским.

фото: SOS СПб снос