В Петербурге освобождено 27 незаконно используемых помещений нежилого фонда

За две недели в Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили 27 незаконно используемых помещений нежилого фонда, площадью около 8 000 квадратных метров. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

В комитете по контроля за имуществом Петербурга (ККИ) заявили, что 18 помещений были освобождены в принудительном порядке, а остальные 9 — в добровольном по требованию ККИ. В ходе проверок было выявлено, что помещения использовались в качестве мини-гостиниц, мастерских, офисов и кафе без правоустанавливающих документов.

Самым крупным из объектов, откуда чиновникам пришлось выселять обитателей, - здание на Детскосельском бульваре площадью более 5 000 кв.м. Там без необходимых документов размещались офисы, гаражи, жилые помещения и склады.

Работы проводили в 12 районах Петербурга: Адмиралтейском, Кировском, Красносельском, Красногвардейском, Московском, Невском, Петроградском, Петродворцовом, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном.

фото комитета по контролю за имуществом