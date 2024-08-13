Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей, об этом 13 августа сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Поводом для такого решения стал отказ соцсети удалить запрещенную на территории России информацию (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Владельцу мессенджера назначили максимально крупный из возможных штрафов по этой статье. Нижняя планка наказания для юрлиц по ч.2 ст.13.41 КоАП составляет 800 тысяч рублей.

В прошлый раз Telegram оштрафовали 8 июля на 3 миллиона рублей по этой же причине. За отказ удалять запрещенную информацию мессенджер наказывают с 2021 года.

фото ЗАКС.Ру