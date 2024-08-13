В комтрансе объяснили будущее кнопок на дверях в общественном транспорте

Водители петербургских автобусов, в которых предусмотрено адресное открытие дверей (по кнопке), будут самостоятельно открывать двери, но только на некоторых маршрутах, рассказали ЗАКС.Ру в комитете по транспорту 13 августа. С просьбой проработать этот вопрос к чиновникам обратились маломобильные граждане в ходе рабочей группы по повышению уровня комфорта для людей с ограниченными возможностями в общественном транспорте.

- Слабовидящие граждане обратились с просьбой рассмотреть возможность в подвижном составе, где есть кнопки адресного открытия дверей, открывать некоторые двери автоматически, так как они не видят кнопки, - сообщили ЗАКС.Ру в комитете по транспорту.

Теперь чиновники проанализируют маршруты, которые проходят через социальные объекты, которыми часто пользуются незрячие люди. Планируется сформировать перечень таких маршрутов, на которых минимум одна дверь будет открываться автоматически, уточнили в комитете.

Сейчас система адресного открытия дверей работает только у двух перевозчиков: "Пассажиравтотранса" и "Горэлектротранса". К преимуществам открытия дверей "по кнопке" относят сохранение микроклимата в салоне, а также экономию энергии и ресурса узлов и агрегатов.

Ранее "Фонтанка" со ссылкой на источник в "Горэлектротрансе" сообщила, что в Петербурге перестанут использовать системы адресного открытия дверей в трамваях и троллейбусах.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру