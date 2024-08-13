Прокуратура заподозрила в компьютерной игре размывание "духовно-нравственных ценностей"

Петербургская прокуратура хочет запретить к распространению в России компьютерную игру Last Train Home из-за "размывания в ней духовно-нравственных ценностей". Об этом 13 августа в своем Telegram-канале рассказала глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрит иск, в котором прокуратура утверждает, что игра способна противостоять традиционным ценностям современного российского общества.

Прокуратура считает, что отрицание исторических фактов и формирование негативного отношения к деятельности отечественных госорганов в период Гражданской войны в России, которое, по версии силовиков, происходит в игре, может причинить вред психическому и социальному здоровью и развитию детей. Также в иске утверждается, что Last Train Home якобы подрывает исторические основы и патриотические традиции России.

Релиз компьютерной игры состоялся 28 ноября 2023 года. Действие игры в жанре стратегии происходит в начале 20 века во время Гражданской войны в России.

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