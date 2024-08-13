ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:17

Рядом с Крестовским и Васильевским островами в Финском заливе нашли боеприпас

фото ЗакС политика Рядом с Крестовским и Васильевским островами в Финском заливе нашли боеприпас

Петербургские экстренные службы оцепили участок Финского залива из-за обнаруженной торпеды времен Великой Отечественной войны, об этом 13 августа пишет 78.ru.

Боеприпас нашли недалеко от Крестовского и Васильевского островов во вторник, 13 августа. Утром полицейский катер обеспечивал безопасность судоходства, а саму торпеду оцепили буями.

На месте ведут работу водолазы. Отмечается, что боеприпас не представляет угрозы. Торпеда отправится далее на металлолом.

Напомним, что в начале августа в Красном Селе нашли авиационную бомбу, произведенную в Германии. Боеприпас находился в 100 метрах от жилой застройки.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама