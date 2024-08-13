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Новости 15:59

Во ФСИН опровергли информацию о госпитализации Дарьи Треповой*

фото ЗакС политика Во ФСИН опровергли информацию о госпитализации Дарьи Треповой*

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла информацию о госпитализации осужденной по делу о теракте в кафе на Университетской набережной в Петербурге Дарьи Треповой*, об этом 13 августа пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Там рассказали, что сейчас девушка продолжает отбывать свое наказание в исправительной колонии общего режима. Ее состояние здоровья оценивается как удовлетворительное и в медицинской помощи, по данным ФСИН, она не нуждается.

Ранее различные Telegram-каналы сообщали, что Трепову* якобы госпитализировали в тюремную больницу Мордовии из-за сильной депрессии и раскола личности.

Напомним, что Трепова* получила самый большой срок, который присуждали женщинам в новейшей истории России. Ее приговорили к 27 годам заключения по делу о теракте.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру


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