На Комендантском проспекте появится полоса для общественного транспорта

В Приморском районе на Комендантском проспекте организуют выделенную полосу для общественного транспорта, об этом 13 августа сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Выделенную полосу планируют сделать на Комендантском проспекте от Арцеуловской улицы до Комендантской площади в 2025 году. Полосу попросили организовать жители района.

По словам председателя ведомства Валентина Енокаева, для создания полосы пришлось высвободить часть средств от других проектов. В ближайшее время будет проведен аукцион для выбора подрядчика.

Предполагается, что такая полоса ускорит движение автобусов №76, 79, 85, 127(М), 134, 170, 223, 202, 227, 171 и троллейбусов №2, 23 и 50.

Фото: ЗАКС.Ру