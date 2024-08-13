Беглов, Брагин, Малинкович, Яковлев: ГИК утвердил вид бюллетеня

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 13 августа утвердила текст избирательного бюллетеня, который будут выдавать жителям города на участках во время выборов губернатора Петербурга в сентябре, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Фамилии кандидатов в бюллетене расположили в алфавитном порядке: действующий губернатор Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", затем муниципальный депутат Павел Брагин от партии "Зеленые". На третьей строчке лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович. Четвертым в списке будет депутат Заксобрания от ЛДПР Максим Яковлев.

Голосование пройдёт с 6 по 8 сентября. В Петербурге в эти дни будут выбирать не только губернатора, но и депутатов местных советов в 110 муниципальных образованиях и депутата Заксобрания по 18-му округу.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру