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Новости 16:22

Беглов, Брагин, Малинкович, Яковлев: ГИК утвердил вид бюллетеня

фото ЗакС политика Беглов, Брагин, Малинкович, Яковлев: ГИК утвердил вид бюллетеня

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 13 августа утвердила текст избирательного бюллетеня, который будут выдавать жителям города на участках во время выборов губернатора Петербурга в сентябре, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Фамилии кандидатов в бюллетене расположили в алфавитном порядке: действующий губернатор Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", затем муниципальный депутат Павел Брагин от партии "Зеленые". На третьей строчке лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович. Четвертым в списке будет депутат Заксобрания от ЛДПР Максим Яковлев.  

Голосование пройдёт с 6 по 8 сентября. В Петербурге в эти дни будут выбирать не только губернатора, но и депутатов местных советов в 110 муниципальных образованиях и депутата Заксобрания по 18-му округу.  

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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