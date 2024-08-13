Муниципалы первый раз нанесли эксплуатационную разметку в МО "Коломяги"

Муниципальный округ "Коломяги" стал первым округом, в котором органы местного самоуправления нанесли эксплуатационную маркировку, об этом 13 августа сообщили в пресс-службе муниципального совета МО "Коломяги".

Органы местного самоуправления получили возможность наносить маркировку самостоятельно в 2023 году. Как заявляют муниципалы, проект маркировки от МО "Коломяги" прошел согласование с комитетом по градостроительству Петербурга. Теперь разметка есть во дворах ЖК "Шуваловский".

Такая маркировка нужна для того, чтобы предотвратить ситуации, которые могут угрожать жизни, и, например, не мешать проезду спасательной техники.

Во дворах ЖК "Шуваловский", как рассказали в "Коломягах", есть все четыре вида маркировок: у гидранта, на узком повороте, у пешеходных переходов и в зоне контейнерной площадки.

Фото: Telegram-канал муниципального совета МО "Коломяги"