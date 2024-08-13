Две школы на 1 375 и 975 человек откроются в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга завершили строительство двух школ на 1 375 и 975 мест, об этом 13 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Школа, которая может принять более тысячи учеников, имеет два бассейна и располагается на Верхне-Каменской улице, 9/2. Планируется, что в этой школе будет 55 классов.

Помимо классов, в школе есть зона для отдыха, актовый зал, столовая, библиотека, медиатека, а также два бассейна и три физкультурных зала.

Вторая школа появилась на проспекте Королева, 55. В новом здании, предположительно, будут учиться 39 классов. В этой школе будет кабинет домоводства и мастерские. В ней также есть два бассейна.

Фото: пресс-служба Смольного