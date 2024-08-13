В России появилась Морская коллегия

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране теперь будет Морская коллегия, об этом 13 августа информация появилась на портале правовой информации.

Возглавлять коллегию будет помощник президента Николай Патрушев.

Предполагается, что новый орган повысит эффективность проведения морской политики и осуществление морской деятельности.

Также уточняется, что в составе коллеги организованы совет по стратегическому развитию Военно-морского флота, совет по защите национальных интересов России в Арктике и совет по развитию и обеспечению морской деятельности страны.

Фото: сайт Кремля