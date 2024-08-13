В Петербурге появились электросамокаты с обновленными шлемами

В Петербурге начали появляться электросамокаты с новыми шлемами, об этом 13 августа сообщили в пресс-службе кикшерингового сервиса Whoosh.

На данный момент шлемами оснащена только часть электросамокатов. Также в компании уточнили, что шлемы крепятся так, чтобы они не мешали тем, кто решил ехать без шлема.

В сервисе уточнили, что шлемы проходят регулярную мойку и дезинфекцию в рамках технического обслуживания электросамокатов.

Первые электросамокаты со шлемами появились в Петербурге в 2023 году. Согласно правилам, надевать шлем при езде на электросамокате необязательно.

Фото: ЗАКС.Ру