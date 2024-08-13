На проведение "Форума стратегов" заложили 40 млн рублей

Петербургское "Конгрессно-выставочное бюро" готовится к проведению XII "Форума стратегов", следует из данных на портале госзакупок. За организацию мероприятия готовы выложить до 39,9 млн рублей.

Заявка на проведение конкурса появилась на портале 12 августа. Исполнение контракта растянется на два этапа, крайним сроком по второму из них указано 20 октября 2024 года.

Проведение форума предусматривает как деловую программу, так и экскурсионную. Продолжительность мероприятия рассчитана на два дня за вычетом даты прибытия и даты отъезда приглашенных спикеров. За это время планируют провести не менее двух пленарных заседаний и не менее 20 тематических мероприятий. Площадка форума должна располагаться в пределах исторического центра либо же в Приморском или Московском районах.

Среди прочего, исполнитель контракта должен обеспечить питание для не менее чем тысячи участников форума. Речь идет о шести кофе-брейках с выпечкой, сэндвичами, холодными закусками и свежими фруктами, а также о двух деловых завтраках и двух деловых обедах для 50 участников. В этих случаях, среди прочего, в меню предусмотрены горячие закуски и порционный десерт.

Для проведения итогового мероприятия форума планируют привлечь опытного ведущего и кавер-группу. Также предполагается организация делового ужина на 300 человек. Участников будут кормить, в том числе, салатами, холодными и горячими закусками, блюдами из мяса или птицы и десертом.

Экскурсионно-деловая программа предусматривает организацию выездного мероприятия с участием аккредитованных гидов. Для поездки следует предоставить не менее одного комфортабельного микроавтобуса и не менее двух комфортабельных автобусов с водителями. В подарок участникам поездки организатор должен подготовить не менее 70 брендированных зонтов-тростей, а также обеспечить деловой ужин.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру