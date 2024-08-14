Около Английской набережной столкнулись теплоходы

В Петербурге в районе Английской набережной ночью теплоход "Гардемарин", сдавая назад, столкнулся с теплоходом "Фонтанка-1" и теплоходом "Переяслав". Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным прокуратуры, в результате столкновения теплоход "Гардемарин" получил повреждения задней части судна. Теплоход "Фонтанка-1" имеет повреждения причального бруса и ЛКП. На теплоходе "Переяслав" разбито два боковых стекла. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдение прав пассажиров, даст оценку действиям ответственных лиц.

Напомним, 11 августа два теплохода столкнулись в районе Свердловской набережной.

фото Северо-Западной транспортной прокуратуры