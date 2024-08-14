"РТ-капитал" продает здание Оптического института им. Вавилова в Петербурге

Компания "РТ-капитал", которая занимается реализацией непрофильных активов "Ростеха", выставила на торги имущество Государственного оптического института имени Вавилова на Васильевском острове на Кадетской линии, 5, об этом сообщается на сайте компании.

По данным "РТ-капитала", площадь земельного участка составляет около 2 гектар, а площадь помещения — 47,6 тыс. квадратных метров.

Стартовая цена — 3 млрд рублей. Заявки принимаются до 12 сентября, торги пройдут 16 сентября.

Гендиректор "РТ-капитала" Денис Ходаковский в разговоре с "Коммерсантом" рассказал, что территория может быть реконструирована под гостиницу или апартаменты. Он отметил, что памятники архитектуры востребованы у бизнеса и госструктур, чтобы их использовать в качестве представительского офиса.

Эксперты поделились с "Деловым Петербургом" мнением, что здание оптимально использовать под общественное пространство, такое как "Новая Голландия".

фото: kgiop.gov.spb.ru