В Петербурге увеличат единовременные выплаты пострадавшим при ЧС

Размер единовременных выплат пострадавшим от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера планируется увеличить в Петербурге, следует из проекта постановления городского правительства. Документ был выложен 14 августа на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

В конце июля правительство России в полтора раза увеличило размер выплат пострадавшим при ЧС. Проект Смольного приводит величину денежной помощи, оказываемой в Петербурге, в соответствие с федеральным уровнем.

Сейчас пострадавшие горожане имеют право на получение выплаты в размере 10 тысяч единовременно. Документ повышает это значение до 15 тысяч рублей.

Также с 50 тысяч до 75 тысяч рублей планируется увеличить размер выплат за частично утраченное имущество первой необходимости и со 100 тысяч до 150 тысяч рублей — в случае его полной утраты.

Единовременное пособие в случае получения легкого вреда здоровью проиндексируют с 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Выплата при получении среднего и тяжелого вреда здоровью вырастет с 400 тысяч до 600 тысяч рублей на человека.

В случае гибели человека в результате ЧС размер выплат членам его семьи увеличится с одного миллиона до полутора миллионов рублей.

Кроме того, проект предусматривает ежегодную индексацию размеров выплат пострадавшим от ЧС техногенного и природного характера. Положение вступит в силу с 1 января 2025 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру