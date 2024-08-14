В Петербурге весь учебный год будут следить за безопасностью школ

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании антитеррористической комиссии города и оперативного штаба заявил, что за безопасностью детсадов, школ, колледжей и вузов будут тщательно следить не только во время подготовки ко Дню знаний, но и в течение всего учебного года. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов поручил профильным ведомствам обеспечить защищенность соцобъектов на "самом высоком уровне".

Градоначальник также отметил, что за лето в Петербурге не было допущено террористических проявлений, массовых беспорядков и конфликтов на межнациональной почве. Обстановка в Северной столице остается контролируемой.

По словам Беглова, в Петербурге проведен большой объем работы по укреплению антитеррористической защищенности.

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