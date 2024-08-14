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Новости 13:57

Глава Росмолодежи покинула свой пост по семейным обстоятельствам

фото ЗакС политика Глава Росмолодежи покинула свой пост по семейным обстоятельствам

Председатель правительства России Михаил Мишустин 14 августа освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву, следует из распоряжения на официальном сайте опубликования правовых актов.

Разуваева объяснила свой уход с поста семейными обстоятельствами. "Им я должна посвятить большую часть своего времени", — написала она в своем Telegram-канале.

Она отметила, что это решение далось ее очень непросто. По словам Разуваевой, ради и во благо российской молодежи отдавались все силы.

Заместитель Разуваевой Денис Аширов после ее ухода стал врио главы Росмолодежи. В 2023 году он был главой регионального штаба Московского городского отделения "Молодой Гвардии Единой России", а также работал директором департамента молодежной политики и социальных проектов в Минобрнауки.

Разуваева с 2016 года отвечала за организацию молодежных проектов "Таврида". В 2018 году была руководителем организационного департамента в штабе президента России Владимира Путина. В 2020 году занималась организацией проекта "Большая перемена". Также она является членом Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. 

фото с сайта Росмолодежи


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