В Петербурге спасли 29 ластоногих в 2024 году

Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы в 2024 году спасли 21 ладожскую кольчатую нерпу, 7 балтийских серых тюленей и 1 балтийскую кольчатую нерпу. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Всех ластоногих выпустили обратно в естественную среду обитания после продолжительной реабилитации и подготовки к самостоятельной жизни в дикой природе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе проводится большая работа в сфере экологии. Реализуются проекты по сохранению уникальной фауны Балтийского моря и Ладожского озера, 10 лет в Репино действует Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих, где спасли более 180 животных.

По словам Беглова, юбилейный сезон для Фонда оказался непростым. В Центр поступило большое количество животных. Из-за быстрого разрушения льда нерпята оказывались разлучены со своими матерями. Большинство детенышей поступили в Центр ослабленными и больными. Но сотрудники подобрали для них правильные схемы лечения.

Основатель Фонда Елена Андриевская подчеркнула, что сезон 2024 года отличается от предыдущего составом пациентов. Если раньше в Центр поступали серые тюлени, то в этом году — кольчатые нерпы. "Поскольку кольчатая нерпа очень сложное животное для реабилитации, нынешний сезон стал для нас серьезным испытанием", — цитирует ее пресс-служба Водоканала.

Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих начал свою работу в Репино на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 5 сентября 2014 года. С тех пор специалистам центра удалось спасти более 180 животных.

фото пресс-службы "Водоканала"