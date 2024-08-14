Telegram-канал газеты "Петербургский дневник" стал лидером по количеству упоминаний Беглова

В газете "Петербургский дневник" заявили, что упоминают губернатора Петербурга Александра Беглова чаще всех в Telegram, об этом издание написало в своем Telegram-канале.

При этом Telegram-канал "Ротонда" отмечает, что саму газету издает правительство Петербурга. Газета является официальным печатным изданием Смольного и большую часть тиража раздают в метрополитене.

После Telegram-канала "Петербургского дневника" по количеству упоминаний градоначальника идут каналы "СПб, что сегодня?" и "Петербургские вести", который принадлежит ВГТРК.

Среди федеральных каналов о Беглове чаще всего писали Readovka, СОЛОВЬЕВ, BRIEF, РБК и ТАСС.

Фото: ЗАКС.Ру