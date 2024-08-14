Более 400 петербургских трамваев оснащены системой, предоставляющей приоритет движения

В Петербурге 410 трамваев оснащены системой, которая предоставляет приоритет движения на перекрестке дорог, об этом 14 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

В общей сложности это более половины всего трамвайного парка "Горэлектротранса". Также на светофоры установлены датчики, которые автоматически определяют приближения подвижного состава.

Более быстрые и безопасные трамваи поставляют в Петербург с 2022 года. Новый транспорт оснащен комплексом активной помощи водителю, системами активной безопасности и многое другое.

Сейчас в Петербурге 250 таких трамваев. До конца 2024 года в городе должна быть поставка еще 60.

Фото: ЗАКС.Ру