В Петербурге будут отмечать День среднего профессионального образования

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание законопроект об установлении нового праздника - Дня среднего профессионального образования, сообщил в своем Telegram-канале председатель парламента Александр Бельский 14 августа. Отмечать новую дату собираются 2 октября.

"Считаю, законопроект заслуживает поддержки. Петербургское образование уже давно стало одним из узнаваемых брендов города, а СПО сейчас особенно в тренде. Большой спрос на специалистов среднего уровня в таких областях, как ИТ, медицина, технические науки и другие", - написал Александр Бельский в своем Telegram-канале.

Отметим, текст законопроекта появился на сайте Законодательного собрания еще 29 июля.

На федеральном уровне День среднего профессионального образования отмечается всего два года. Президент Владимир Путин учредил новое событие летом 2022 года. Это было сделано в целях развития и популяризации среднего профессионального образования.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру