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Новости 19:04

Глава МО "Большая Охта" Мария Щербакова снялась с выборов

фото ЗакС политика Глава МО "Большая Охта" Мария Щербакова снялась с выборов

Действующая глава МО "Большая Охта" Мария Щербакова 14 августа подала заявление о снятии своей кандидатуры с выборов, сообщил ЗАКС.Ру член комиссии ТИК №44 Георгий Смирнов. Щербакова баллотировалась от "Единой России". Ранее у нее был конфликт с местной администрацией. 

По словам Смирнова, Щербакова лично перед заседанием принесла в комиссию заявление о снятии своей кандидатуры. Из-за этого заседание ТИК пришлось отложить на полчаса, чтобы внести поправки в повестку. 

Щербакова стала депутатом муниципального совета после дополнительных выборов в 2022 году. До этого она была депутатом Законодательного собрания шестого созыва. До избрания построила карьеру на различных должностях в исполнительных органах власти. 

Муниципальные выборы пройдут с 6 по 8 сентября. Всего в городе планируется избрать более полутора тысяч мундепов в 110 муниципальных образованиях. Также в эти дни состоятся выборы губернатора и дополнительные выборы в Заксобрание. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Щербакова Мария Дмитриевна 




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