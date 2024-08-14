Глава МО "Большая Охта" Мария Щербакова снялась с выборов

Действующая глава МО "Большая Охта" Мария Щербакова 14 августа подала заявление о снятии своей кандидатуры с выборов, сообщил ЗАКС.Ру член комиссии ТИК №44 Георгий Смирнов. Щербакова баллотировалась от "Единой России". Ранее у нее был конфликт с местной администрацией.

По словам Смирнова, Щербакова лично перед заседанием принесла в комиссию заявление о снятии своей кандидатуры. Из-за этого заседание ТИК пришлось отложить на полчаса, чтобы внести поправки в повестку.

Щербакова стала депутатом муниципального совета после дополнительных выборов в 2022 году. До этого она была депутатом Законодательного собрания шестого созыва. До избрания построила карьеру на различных должностях в исполнительных органах власти.

Муниципальные выборы пройдут с 6 по 8 сентября. Всего в городе планируется избрать более полутора тысяч мундепов в 110 муниципальных образованиях. Также в эти дни состоятся выборы губернатора и дополнительные выборы в Заксобрание.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру