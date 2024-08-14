Новым советником Беглова стал бывший вице-губернатор Воронежской области

Бывший вице-губернатор Воронежской области Виталий Шабалатов стал новым советником губернатора Петербурга Александра Беглова, об этом 14 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова самого Шабалатова.

Сам Виталий Шабалатов подтвердил, что он теперь советник губернатора Петербурга, однако уточнил, что на данный момент круг его обязанностей не определен.

Ранее Шабалатов почти восемь лет работал вице-губернатором Воронежской области и занимался экономическими и строительными вопросами.

Последний год своей работы, перед работой в Петербурге, он провел в Москве в федеральной службе судебных приставов.

Фото: скриншот видео пресс-службы администрации Воронежской области