Минюст признал деятельность Фонда имени Конрада Аденауэра* нежелательной в РФ

Минюст России добавил в список нежелательных пять новых организаций, об этом 14 августа стало известно из обновленного реестра.
В обновленный список попали Фонд имени Конрада Аденаура*, MRR**, "Россия за решеткой"*** из Германии и "Культурус"****, "За нашу и вашу свободу"***** из Чехии. Последние четыре реализуют деятельность организации "Русь сидящая"******.
В начале августа, как пишет "Коммерсантъ", деятельность всех этих организаций была признана нежелательной Генпрокуратурой России.
*Генпрокуратура и Минюст объявили Фонд имени Конрада Аденаура нежелательной организацией в РФ
**Генпрокуратура и Минюст объявили MRR нежелательной организацией в РФ
***Генпрокуратура и Минюст объявили "Россия за решеткой" нежелательной организацией в РФ
****Генпрокуратура и Минюст объявили "Культурус" нежелательной организацией в РФ
*****Генпрокуратура и Минюст объявили "За нашу и вашу свободу" нежелательной организацией в РФ
******Генпрокуратура и Минюст объявили "Русь сидящая" нежелательной организацией в РФ, Минюст внес в список иноагентов