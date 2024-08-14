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Новости 19:47

Минюст признал деятельность Фонда имени Конрада Аденауэра* нежелательной в РФ

фото ЗакС политика Минюст признал деятельность Фонда имени Конрада Аденауэра* нежелательной в РФ

Минюст России добавил в список нежелательных пять новых организаций, об этом 14 августа стало известно из обновленного реестра.

В обновленный список попали Фонд имени Конрада Аденаура*, MRR**, "Россия за решеткой"*** из Германии и "Культурус"****, "За нашу и вашу свободу"***** из Чехии. Последние четыре реализуют деятельность организации "Русь сидящая"******.

В начале августа, как пишет "Коммерсантъ", деятельность всех этих организаций была признана нежелательной Генпрокуратурой России. 

*Генпрокуратура и Минюст объявили Фонд имени Конрада Аденаура нежелательной организацией в РФ

**Генпрокуратура и Минюст объявили MRR нежелательной организацией в РФ

***Генпрокуратура и Минюст объявили "Россия за решеткой" нежелательной организацией в РФ

****Генпрокуратура и Минюст объявили "Культурус" нежелательной организацией в РФ

*****Генпрокуратура и Минюст объявили "За нашу и вашу свободу" нежелательной организацией в РФ

******Генпрокуратура и Минюст объявили "Русь сидящая" нежелательной организацией в РФ, Минюст внес в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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