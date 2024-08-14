В Петербурге возбудили дело об избиении "самого доброго кондуктора"

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который избил "самого доброго кондуктора" города Виктора Лукьянова, об этом 14 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Петербургу.

Подозреваемый является 59-летним соседом кондуктора и обвиняется по статье об истязании (ст.117 УК РФ). По словам Лукьянова, именно он его не так давно избил.

По словам кондуктора, конфликт произошел из-за алюминиевых банок, которые Лукьянов собирал для сдачи в металлолом. Также он уточнил, что подозреваемый нападал на него 8 августа, тогда пенсионер себя смог защитить.

В апреле между мужчинами также был конфликт, после которого кондуктор попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами.

Фото: ЗАКС.Ру