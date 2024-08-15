Солнце и тепло возвращаются в Петербург 15 августа

В Петербурге возвращается летнее тепло и солнце вместо дождя, об этом 15 августа сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием гребня антициклона, практически на оси которого и окажется регион. В связи с этим над Петербургом будет немного облаков, а также обойдется без дождей. Солнце прогреет воздух, поэтому температура тоже поднимется.

Воздух прогреется до +24…+26 градуса. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу, 16 августа, в городе осадков не ожидается, а воздух прогреется до +27 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру