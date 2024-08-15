Беглов поздравил археологов с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам в День археолога, об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил градоначальник, по всему миру Петербург известен и своей сильнейшей в мире археологической школой. Он отметил, что город гордится учеными, которые повлияли на историю. Среди ученых в качестве примера в сообщении Беглова был назван Борис Пиотровский.

"Благодарю всех наших ученых, трудом и талантом которых укрепляется статус Санкт-Петербурга, как признанного мирового центра археологических исследований и всех гуманитарных знаний", – сказал Беглов.

В конце губернатор пожелал археологам вдохновения, новых проектов и открытий.

Фото: ЗАКС.Ру