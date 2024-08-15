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Новости 10:18

Густой туман нарушил работу аэропорта Пулково утром 15 августа

фото ЗакС политика Густой туман нарушил работу аэропорта Пулково утром 15 августа

В петербургском аэропорту Пулково задерживали рейсы и отправляли самолеты на запасные аэродромы из-за сильного тумана, об этом 15 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу гавани.

Туман окутал Петербург утром в четверг, 15 августа. Из-за этого аэропорт работал в условиях ограниченной видимости с 7 утра.

При этом аэропорт продолжил принимать самолеты, однако два рейса все-таки были перенаправлены в другие аэропорты по решению самих авиакомпаний.

В небе над Петербургом кружили сразу семь самолетов, например, в их числе рейсы из Самарканда, Екатеринбурга, Москвы, Сургута, Оша. Самолет из Омска кружил над городом, но потом все-таки полетел приземляться в Москву.

Фото: ЗАКС.Ру


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