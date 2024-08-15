Трассу из Ленобласти в Карелию спроектируют до конца октября 2025 года

В Ленинградской области начали проектировать дорогу, соединяющую регион и Республику Карелия, об этом 15 августа пишут "Коммерсантъ-СПб" и пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Дениса Седова, дорога должна будет раскрыть еще больше потенциал моста через Свирь.

Сейчас из Ленобласти в Карелию можно попасть через Мурманское шоссе через мост в Лодейном Поле. Новая дорога будет проходить от поселка Токари до деревни Ревсельги.

Компания АО "Авто-Дорсервис" уже начала проектно-изыскательские работы, на них было выделено 15,6 млн рублей. До конца октября 2025 года контракт должны исполнить.

Фото: скриншот видео пресс-службы комитета по дорожному хозяйству Ленобласти