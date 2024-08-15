На юге Петербурга построят КВЦ "Дружба" до 2029 года

На юге Петербурга до 2029 года построят конгрессно-выставочный центр "Дружба", который будет находиться рядом с рынком "Юнона", об этом 15 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по инвестициям.

Сейчас инвестор ведет работу по подготовке документации для реализации проекта. Предполагается, что КВЦ "Дружба" займет 22,4 гектара земли. Градостроительный план на участок комитет по градостроительству выдал в августе.

Сам участок будет находиться в границах проспекта Маршала Казакова, Брестского бульвара и улицы Морской Пехоты.

Фото: ЗАКС.Ру