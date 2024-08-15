ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:46

В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян

фото ЗакС политика В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян

В России нет угрозы распространения оспы обезьян, об этом 15 августа пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что в Африке замечена вспышка заболеваемости оспой обезьян и назвал ее "чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в общественном здравоохранении международного значения".

Как отметили в Роспотребнадзоре, в России вспышка пока угрозу не представляет. В ведомстве заверили, что специалисты заблаговременно и системно принимают меры для выявления инфекции.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама