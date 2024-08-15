В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян

В России нет угрозы распространения оспы обезьян, об этом 15 августа пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что в Африке замечена вспышка заболеваемости оспой обезьян и назвал ее "чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в общественном здравоохранении международного значения".

Как отметили в Роспотребнадзоре, в России вспышка пока угрозу не представляет. В ведомстве заверили, что специалисты заблаговременно и системно принимают меры для выявления инфекции.

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