Бельский покрасил стену в тоннеле строящейся станции метро

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский сообщил 15 августа в своем Telegram-канале о том, что поучаствовал в строительных работах в метрополитене. Судя по приложенной к тексту видеозаписи, парламентарий занимался малярными работами в тоннеле станции "Горный институт".

В опубликованном ролике Бельский спускается по эскалатору вниз, после чего проходит по вестибюлю станции в один из тоннелей. Спикер облачен в рабочую куртку, на нем защитная каска и сапоги. Компанию ему составляют люди в метростроевских спецовках, один из которых что-то рассказывает Бельскому по пути.

"Я немножко с вами поработаю, если разрешите", — говорит Бельский в тоннеле и берется за кисть. На вопрос о том, что бы он хотел написать на стене при возможности, депутат отвечает: "Вандализмом в этом городе не занимаются. Поэтому писать ничего нельзя".

Спуск на станцию Бельский связал с выполнением обещания поработать со студентами из стройотрядов. О возможности этого он говорил еще в декабре 2023 года, когда ему преподнесли "строевку" на Фестивале стройотрядов в БКЗ "Октябрьский".

"Благодарю за предоставленную возможность! В молодости не довелось стать отрядовцем, но зато испытал этот драйв сейчас. Классная компания и доброе дело действительно заряжают", — написал Бельский в своем канале и добавил, что "труд крут".

Андрей Казарлыга, фото: Telegram-канал "Спикер Бельский" (скриншот видео)