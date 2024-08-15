"Метрострой" обязали убрать кондиционеры с фасада "Пушкинской"

Ленинский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокурора Петербургского метрополитена о необходимости убрать кондиционеры с фасада здания станции метро "Пушкинская". Об этом 15 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии суда, прокуратура в 2022 году проводила проверку и зафиксировал, что на фасаде здания станции метро "Пушкинская", которое является объектом культурного наследия, висят кондиционеры, а на кровле здания были установлены спутниковые антенны. После прокуратура направила ОАО "Метрострой", являющемуся собственником помещения, представление об устранении нарушений из-за отсутствия разрешений КГИОП, но требования не были выполнены.

В пресс-службе уточняют, что указанные обстоятельства не были опровергнуты ответчиком, а причины, которые препятствовали бы выполнению требований законодательства, судом не установлены.

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