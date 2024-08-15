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На Пискаревском мемориале установят новую художественную подсветку

фото ЗакС политика На Пискаревском мемориале установят новую художественную подсветку

Художественную подсветку, которая подчеркнет детали монумента Матери-Родины, барельефы мемориальной стены и фасады павильонов входной группы, установят на Пискаревском мемориальном кладбище. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что устаревшие светодиоды демонтируют и установят новые. Первые результаты проекта новой подсветки горожане смогут увидеть 8 сентября — в День памяти жертв блокады. 

По словам градоначальника, проект предварительно обсуждался с представителями ветеранских организаций и получил их одобрение. Также он отметил, что все работы проводятся с учетом требований по сохранению объекта культурного наследия.

фото: gov.spb.ru


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