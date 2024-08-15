Прокуратура установит причины возгорания трех автобусов в Петербурге

Прокуратура Фрунзенского района установит причины возгорания трех автобусов, припаркованных на стоянке на Днепропетровской улице. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики также дадут оценку тому, соблюдал ли перевозчик требования законодательства, в том числе по содержанию и обслуживанию транспорта, используемого для перевозки людей.

Сегодня в пресс-службе МЧС по Петербургу уточнили, что к тушению пожара привлекались 4 пожарные машины и 17 пожарных. С огнем справились в 17:18. Сведений о пострадавших не поступало.

По предварительным данным "Фонтанки.ру", пожар случился из-за разгерметизации топливной системы у одного из автобусов, от него пламя перекинулось на соседние машины.

фото пресс-службы прокуратуры Петербурга