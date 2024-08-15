Как в Петербурге разбираются с нехваткой школ

С 12 августа власти успели объявить о завершении строительства двух школ в Приморском районе, а также об открытии еще одной - в Шушарах - уже к 1 сентября. В последние месяцы такие новости нередки. Городские власти не раз заявляли, что в 2024 году планируется закрыть дефицит школ и детсадов и уже в 2025 году продолжать строительство соцобъектов в плановом режиме.

В ежегодном отчете губернатора Александра Беглова в 2024 году прозвучало, что пять лет назад городу не хватало 100 школ и 200 детских садов. В конце 2018 года во время рассмотрения поправок в Генплан вице-губернатор, отвечавший за сферу ЖКХ и строительство, называл данные о нехватке мест в образовательных учреждениях: дефицит составлял более 25 тысяч мест в детских садах и более 20 тысяч мест в школах. В 2021 году озвучивалось уже, что городу не хватает 184 детсада и 95 школ.

В том же году в Петербурге была создана Градостроительная комиссия. Этот консультативный орган должен следить, чтобы застройщики при согласовании проектов на возведение жилых домов брали на себя также обязательства обеспечивать их и соцобъектами. Строительство финансируется как из бюджета, так и за счет девелоперов, но все объекты передаются в государственное ведение. Возглавил комиссию лично губернатор, в состав также входят руководители профильных комитетов и главы районов. С тех пор прогнозы по введению в эксплуатацию новых школ звучали оптимистичнее, а с 2023 года представители администрации города все чаще стали говорить о намерении закрыть дефицит к 2025 году.

В частности об этом заявлял Александр Беглов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 11 июля 2024 года.

"С 2019-го по 2023 год мы ввели 68 школ, 164 детских сада и 12 объектов здравоохранения. В 2024 году мы закрываем полностью дефицит, выполняя Ваши поручения, введём 57 детских садов и 37 школ", – сказал тогда губернатор.

Глава государства на это отметил, что в сравнении с другими регионами ситуация с соцобъектами в Петербурге хорошая, "но, конечно, ещё нужно поработать".

Из озвученных цифр следует, что план пятилетней давности город к концу года перевыполнит: к 2019 году не хватало 100 школ – построят 105, не хватало 200 дошкольных учреждений – построят 221.

В Смольном подчеркивают, что новые соцобъекты должны возводиться по "петербургским стандартам": в школах должны быть бассейны, танцевальные студии, лаборатории, оснащенные спортивные площадки и многое другое. В детских садах также предусмотрены соляные пещеры.

"Нас за это критикуют некоторые из федерального центра: что вы вот строите такие детские садики – с бассейном, соляные пещеры, многое другое? Да, строим, за свои деньги строим. За свои! И мы не просим никого. Мы входим в разные программы, умеем получать деньги, но мы всегда строили и будем строить современные детские сады и современные школы", – рассказывал Беглов во время своего отчета перед горпарламентом.

С 2024 года Смольный также начал программу по реконструкции школ, построенных во второй половине 20-го века. В частности в мае, Беглов заявлял о том, что уже выбраны первые десять школ серии серии "Н", которые власти надеются превратить в "современные учреждения с отличным оснащением и доступной средой". Также с 2025 года под программу реконструкции попадут и детские сады 1970-1980х годов постройки.

Чаще всего попадают под реновацию школы Центрального района: старая застройка практически не оставляет возможность строить новые образовательные учреждения. Так, например, лицей №214 Центрального района Петербурга встретит новый учебный год в полностью отремонтированными помещениями.

Здание лицея было возведено в 1950-х годах на месте разрушенного в годы блокады дома. С тех пор капитального ремонта там не проводилось. К официальному сроку сдачи объекта – августу 2024 года – уже завершены работы по чистовой отделке кабинетов на 4-6 этажах. Нижние этажи, лестницы и цоколь пока в процессе: выполняется косметический ремонт, проводятся инженерные системы.

фото: gov.spb.ru