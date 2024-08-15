Корабельников поручил разобраться с несанкционированными свалками

Вице-губернатор Алексей Корабельников на совещании с администрациями районов поручил в каждом районе назначить ответственного за недопущение образования новых и уничтожение существующих несанкционированных свалок. Об этом он сообщил 15 августа в своем Telegram-канале.

Корабельников также поручил составить актуальный перечень районных нелегальных свалок с графиком их ликвидации, а также обеспечить контроль за вывозом строительных отходов до полигонов.

Он отметил, что ответственность за контролем НСО лежит за главами районов. Координировать эту работу будет комитет по природопользованию и охране окружающей среды. "Наша стратегическая задача — ликвидировать все "исторические" свалки и не допускать появление новых", — заявил Корабельников.

По данным вице-губернатора, количество НСО ежегодно снижается с 2018 года. В 2024 году был достигнут лучший показатель по работе со свалками. По сравнение с 2023 годом их стало в два раза меньше — с 252 до 124.

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